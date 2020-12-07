{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В частной лаборатории Екатеринбурга потеряли около 100 тестов на коронавирус

Материалы в учреждение были переданы из Белоярской ЦРБ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 100 тестов на коронавирусную инфекцию, поступившие из Белоярской ЦРБ (Свердловская область), были утеряны в одной из частных лабораторий Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По данным, переданным в оперштаб руководством Белоярской ЦРБ, действительно, материалы, собранные с пациентов 24.11.2020 в количестве 99 штук, были переданы в одну из частных лабораторий Екатеринбурга 25.11.2020, где впоследствии оказались утеряны. Больница запросила от руководства лаборатории объяснения по данной ситуации, однако ответ до сих пор не получен", - сообщили в штабе.

Там отметили, что Белоярской ЦРБ был оперативно организован повторный забор анализов у этих пациентов. "На сегодняшний день все 99 результатов получены", - уточнили в оперштабе.

Общее количество выявленных в регионе случаев заражения коронавирусом превышает 49 тысяч.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
Суд смягчил наказание осужденному за убийство жены фотографу Лошагину
Неотбытую в колонии часть срока ему заменили на ограничение свободы
Читать полностью