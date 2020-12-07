В частной лаборатории Екатеринбурга потеряли около 100 тестов на коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 100 тестов на коронавирусную инфекцию, поступившие из Белоярской ЦРБ (Свердловская область), были утеряны в одной из частных лабораторий Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

"По данным, переданным в оперштаб руководством Белоярской ЦРБ, действительно, материалы, собранные с пациентов 24.11.2020 в количестве 99 штук, были переданы в одну из частных лабораторий Екатеринбурга 25.11.2020, где впоследствии оказались утеряны. Больница запросила от руководства лаборатории объяснения по данной ситуации, однако ответ до сих пор не получен", - сообщили в штабе.

Там отметили, что Белоярской ЦРБ был оперативно организован повторный забор анализов у этих пациентов. "На сегодняшний день все 99 результатов получены", - уточнили в оперштабе.

Общее количество выявленных в регионе случаев заражения коронавирусом превышает 49 тысяч.