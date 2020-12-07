Пять корейских музыкальных групп представят на онлайн-фестивале Korea-Russia в декабре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Онлайн-фестиваль Korea-Russia пройдет с 9 по 23 декабря, во время которого россиянам представят выступления пяти корейских музыкальных групп, а жителям Кореи - концерты с фестиваля "Уральская ночь музыки", который прошел в сентябре, сообщила пресс-атташе Ural Music Night Анастасия Постникова.

"Корейское агентство содействия международному культурному обмену" (KOFICE) и фестиваль Ural Music Night проведут онлайн-фестиваль Korea-Russia Music Focus, который является частью Виртуального Культурного Сезона Корея-Россия. <…> Программа Korea-Russia Music Focus состоит из двух частей: 09-11 декабря Korean Music Focus дает возможность открыть для себя пять корейских музыкальных групп, <…> Корею представят: SINNOI, ADG7, sEODo BAND, GONIA и LEENALCHI. 21-23 декабря Russian Music Focus представит три концерта, снятых на фестивале "Уральская Ночь музыки", прошедшем в Екатеринбурге в сентябре 2020 года, каждый день Россию будет представлять новый артист, выбранный KOFICE: группа Вадима Эйленкрига, ансамбль "Изумруд" и Максим Свобода", - говорится в сообщении.

Программу фестиваля разработали совместно с Министерством культуры, спорта и туризма Кореи и Министерством культуры России.

"Мы надеемся, что это будет возможностью для корейцев и россиян лучше понять искусство друг друга и, таким образом, сделать культурный обмен и сотрудничество между двумя странами более плодотворными", - цитирует Постникова президента Корейского агентства содействия международному культурному обмену Ким Ен Рака.

Как отметил директор "Уральской ночи музыки" Евгений Горенбург, организаторам было сложно сделать выбор среди корейских артистов из-за их мастерства. "Надеюсь, что программа Korea-Russia Music Focus поможет открыть любителям музыки обеих стран новую Россию и Корею", - передает его слова пресс-служба.

Ранее ТАСС сообщал, что почти 170 тысяч человек посетили музыкальный фестиваль Ural Music Night, который прошел 18 сентября в Екатеринбурге. Были представлены практически все направления музыки - от классики, джаза до фанка, этнической и народной музыки, от рока, инди, поп-музыки, электроники до городского шансона. В 2020 году на площадках фестиваля выступили коллективы Eilenkrig и российский джазовый трубач, продюсер Вадим Эйленкриг, The Hatters, певица Елка, группа "Хлеб", Junkyard Storytellaz, ProJazz.Group, "Максим Свобода", Oligarkh, "Старый приятель". Это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль.