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Суд смягчил наказание осужденному за убийство жены фотографу Лошагину

Неотбытую в колонии часть срока ему заменили на ограничение свободы
Дмитрий Лошагин Донат Сорокин/ТАСС
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Дмитрий Лошагин
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы фотографу Дмитрию Лошагину, отбывающему срок за совершение убийства супруги, на более мягкий вид наказания - ограничение свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев возражал против удовлетворения ходатайства. "Вину в инкриминируемом преступлении осужденный так и не признал, не принес извинения потерпевшим, имел дисциплинарное взыскание за время отбытия наказания", - уточнили там, добавив, что администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства.

Процесс над Лошагиным вызвал широкий общественный резонанс. Как установил суд, он в ночь на 23 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену - Юлию Прокопьеву-Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег. Он был арестован, вину не признал, отказался давать показания и пройти проверку на полиграфе.

По итогам первого судебного процесса Лошагин был оправдан, однако летом 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 10 годам колонии. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до 9 лет и 10 месяцев. Сумма выплат семье погибшей не разглашается. Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы фотографа.

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