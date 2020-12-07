Центры "Мой бизнес" на Среднем Урале в 2020 году провели почти 10 тыс. консультаций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Центры "Мой бизнес" в Свердловской области за 2020 г. провели почти 10 тыс. консультаций по всем направлениям работы центров. Одним из самых популярных направлений работы стали антикризисные консультации из-за пандемии, сообщил ТАСС директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

"Всего в 2020 г. было проведено 9 903 консультации, при этом за консультациями по финансовой поддержке обратились 1 975 раз, а по нефинансовой - 7 928", - сказал он.

Наиболее актуальными вопросами, по информации Пиличева, стали антикризисные меры поддержки в период пандемии, а также информация о процедуре получения займа СОФПП, вопросы о выборе организационно-правовой формы при регистрации бизнеса, а также как стать самозанятым. "В разгар пандемии горячими вопросами стали вопросы по аренде, налогам, ограничительным мерам, какому бизнесу и на каких условиях можно работать в период пандемии", - уточнил он.

Глава фонда рассказал, что по общим вопросам о ведении предпринимательской деятельности на начало декабря в центрах "Мой бизнес" было проведено более 2 тыс. консультаций, услуги "Корпорации "МСП" получили, по данным на 1 ноября, более 6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в окнах в Центрах "Мой бизнес" и дополнительных окна в офисах обслуживания МФЦ предоставил 3 200 государственных и муниципальных услуг для бизнеса. Также, по его информации, востребованными оказались приемы уполномоченного по защите прав предпринимателей, консультации Фонда содействия инновациям, услуги коворкинга на базе центра в Нижнем Тагиле.

Центры "Мой бизнес" в Екатеринбурге (на базе СОФПП) и Нижнем Тагиле оказываются комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержка по созданию социального предпринимательства, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр".

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства - региональный институт развития, созданный в 2002 году правительством Свердловской области для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса.