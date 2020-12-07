В Свердловской области продлили режим самоизоляции для групп риска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили режим самоизоляции до 21 декабря для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в документе, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации региона.

"Внести в указ губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции" следующие изменения: в части первой пункта 10 слова "по 7 декабря 2020 года" заменить словами "по 21 декабря 2020 года", - говорится в документе, подписанном губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Общее число случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 49 тысяч, последние две недели фиксируется около 380 случаев коронавируса ежедневно. В области действует масочный режим, также необходимо соблюдение дистанции в местах массового скопления людей.