Представители двух иностранных консульств примут участие в акции "Елка желаний" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники генеральных консульств Республики Узбекистан и Кыргызской Республики, а кроме того, полномочного представительства Республики Ингушетия примут в этом году участие в акции "Елка желаний" в Екатеринбурге. Об этом сообщила в понедельник ТАСС руководитель отдела по связям с общественностью регионального общественного объединения "Добровольческое движение "Дорогами добра" Дарья Трофимова.

Благодаря акции "Елка желаний" любой горожанин сможет исполнить новогоднее желание ребенка из малоимущей или многодетной семьи, воспитанника детского дома.

"Будут у нас в этом году <…> [сотрудники генконсульств и представительств] - это Ингушетия, <…> Узбекистан, Кыргызстан", - сказала Трофимова. Также уже известно, что к поздравлению детей традиционно присоединится глава Екатеринбурга Александр Высокинский, - 26 декабря он примет участие в объездах, а также главы четырех районов города.

Подготовка волонтеров для выступления в роли Дедов Морозов уже началась. Обучение проходят более сотни человек, но в этом году уроки в обычном режиме посетили несколько меньше людей. В 2020 году шла также онлайн-трансляция обучающей программы, и, вероятно, число волонтеров в дальнейшем увеличится, пояснила Трофимова. "В связи с пандемией, конечно, нам пришлось изменить программу, вводить новые меры: в частности, поздравления у нас будут, конечно же, на расстоянии", - добавила она.

Праздник для заразившихся коронавирусом детей

Трофимова отметила, что екатеринбургские Деды Морозы "Елки желаний" планируют поздравить и детей, заразившихся коронавирусом. "Дети же не виноваты, они тоже хотят праздника", - подчеркнула она.

Собеседница агентства уточнила, что для этого будут рассмотрены различные варианты усиления мер безопасности, включая выступления сказочных героев под окнами детей по аналогии с поздравлениями ветеранов 9 мая. "[Если выступим на улице, тогда] поздравления получат не только дети, к которым мы пришли адресно, но и вообще весь дом, даже двор", - добавила она.

Для участия в акции необходимо взять открытку с пожеланием на елке в одном из более чем 150 магазинов-участников проекта, принести подарок в офис Деда Мороза в центре "Дорогами добра" или магазин. Уже с 21 декабря волонтеры начнут доставлять их детям. Трофимова уточнила, что в офис Деда Мороза уже поступают подарки от горожан. Если их поступит больше, чем планировалось, волонтеры выберут одно свердловское село и поздравят его маленьких жителей.