В Челябинской области открылся чемпионат WorldSkills

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Восьмой открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills) начался в понедельник в Челябинской области. Мероприятия запланированы в очном формате, но они будут распределены на большое количество площадок, сообщила журналистам начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки региона Ольга Статирова.

"Восьмой открытый чемпионат - компетенций 65, в предыдущем было меньше 60. Число участников - 720. <…> В отличие от предыдущих лет, чемпионат проводится в особом режиме, что продиктовано особыми условиями этого года. Мы его называем распределенно-очным чемпионатом", - сказала Статирова.

В оргкомитете пояснили, что распределенно-очный режим означает, что все компетенции проходят в очном формате, просто они распределены на большом количестве площадок. "Это позволяет соответствовать всем нормам, рекомендованным Роспотребнадзором. Задействовано 20 площадок проведения, что беспрецедентно", - сказали там.

В оргкомитете добавили, что церемония открытия прошла онлайн. В чемпионате принимают участие 197 образовательных организаций. Приехали представители пяти регионов: Новосибирской, Оренбургской, Тюменской областей, республик Башкортостан и Татарстан.

Челябинская область проводит региональные чемпионаты WorldSkills с 2012 года.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки, как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.