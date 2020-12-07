СК предъявил обвинение в получении взятки экс-замгубернатору Курганской области Пугину

ТАСС, 7 декабря. Правоохранительные органы предъявили обвинение в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями бывшему первому заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину. Об этом сообщили на официальном сайте СК РФ.

Пугин был задержан в апреле 2020 года. По ходатайству следователя на имущество его и других обвиняемых по делу, их родственников наложен арест.

"Следственным управлением СК РФ по Курганской области завершены следственные действия по уголовному делу в отношении первого заместителя губернатора Курганской области - директора департамента агропромышленного комплекса Сергея Пугина. С учетом совокупности доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), а также 4 преступления, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что Пугин с 2018 по 2019 год в сговоре с главой Шадринского района Владимиром Осокиным и замглавы района Вячеславом Розниным организовали в пользу подрядчика - ООО "Мультипласт" - изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ для создания видимости полного и своевременного освоения средств, выделенных региону из федерального бюджета по программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". При этом злоумышленники знали о наличии невыполненных работ и непоставленного оборудования по объектам в селах Мальцево и Верхозино. Обвиняемые произвели приемку и полную оплату неготовых к вводу в эксплуатацию объектов. "При этом строительство социально значимых объектов до настоящего времени не завершено, в эксплуатацию они не введены, а федеральные средства в результате незаконных действий чиновников перечислены в адрес "Мультипласт", где частично похищены", - подчеркнули в ведомстве.

Также СК установил, что Пугин неоднократно получал взятки от 50 тыс. до 500 тыс. рублей от коммерческого директора "Мультипласта" Михаила Третьякова за покровительство при выполнении подрядчиком муниципальных контрактов в 2015-2018 годах. Общая сумма взяток составила около 700 тыс. рублей.

Пугин был назначен заместителем губернатора - директором областного департамента экономического развития, торговли и труда в марте 2014 года, в сентябре того же года стал первым заместителем главы региона и возглавил департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году он стал руководителем департамента агропромышленного комплекса и ушел с поста в 2018 году.