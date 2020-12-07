Фестиваль "Кинопроба" на Урале посетили онлайн и офлайн более 7 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. XVII Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба", который прошел с 1 по 5 декабря в Екатеринбурге, посетили в формате онлайн и офлайн более 7 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В режиме онлайн за фестивалем следило более 4 тыс. зрителей. Гостями и участниками стали более 150 человек, в дни фестиваля его офлайн-мероприятия посетили около 3 тыс. человек. <…> "Гибридный" формат "Кинопробы", соединивший традиционные показы и встречи, и онлайн-трансляции, позволил расширить географию зрителей, несмотря на сложные эпидемиологические условия", - говорится в сообщении.

В 2020 году в конкурсную программу вошло более 130 работ, они были отобраны из 450 заявок молодых кинематографистов из 28 стран. Гран-при фестиваля завоевал фильм "Ночью все кошки серы" режиссера Лесси Линдера из Люцернского университета прикладных наук и искусств (Швейцария) - это "мелодрама об отношениях человека и домашнего животного", рассказали в пресс-службе.

Кроме того, приз зрительских симпатий получил документальный фильм "Малыши" режиссера Анны Никулиной, приз за лучшую программу киношколы - Уральский государственный архитектурно-художественный университет (Екатеринбург), за лучший игровой дебют - "Мы - значит" Игоря Марченко (Россия), за лучший неигровой дебют - "Затем наступает вечер" Майи Новакович (Сербия, Босния и Герцеговина), за лучший анимационный дебют - "Анна, кошки-мышки" Варвары Яковлевой, (Россия). Лучшим анимационным проектом был признан "Добрые советы" Регины Мухановой (Россия), лучшим учебным анимационным фильмом - "Я - рыба" Дарьи Мельниковой (Россия), лучшим учебным игровым фильмом - "РИО" Жени Казанкиной (Россия), лучшим среди учебных неигровых фильмов оказался "Странный" Павла Диллуса (Польша). Победители получили по 50 тыс. рублей, которые можно потратить на создание нового фильма.

Всего за пять дней фестиваля состоялось 25 мероприятий внеконкурсной программы, из них шесть онлайн и десять офлайн мастер-классов. "Одним из самых посещаемых внеконкурсных показов стал полнометражный анимационный фильм "Убей это и покинь город", он снят по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Екатеринбург - второй город России, где демонстрировался фильм. <…> Еще одна премьера в Екатеринбурге и России - фильм "Феллини и альтер эго", выпущенный в 2020 году к 100-летию великого итальянского режиссера Федерико Феллини - показ вошел в календарь юбилейной международной программы Fellini 100", - отмечают организаторы.

Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" проходит в Екатеринбурге с 2004 года, на него приезжают представители киношкол регионов России и других стран. Фестиваль предполагает, помимо конкурсных и информационных программ, специальные проекты об истории кино, мастер-классы для всех, кто использует анимационные и видеотехнологии при создании рекламных роликов, учебных и научно-популярных фильмов.