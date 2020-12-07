Благотворители перечислят семьям умерших в пандемию свердловских медиков 1,2 млн рублей

"В этом году было принято решение <…> оказать поддержку семьям погибших от коронавируса медиков, которые заразились во время выполнения своего врачебного долга. После консультаций с главными врачами медучреждений были выбраны шесть семей, которым будет перечислено по 200 000 рублей. В ближайшее время с каждой семьей свяжутся сотрудники фонда Святой Екатерины", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Благотворители фонда Святой Екатерины окажут материальную поддержку семьям медицинских работников Свердловской области, которые умерли после заражения коронавирусом на рабочем месте. Всего помощь будет оказана шести семьям в размере 200 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе фонда в понедельник.

По словам директора фонда Александра Андреева, приведенным в сообщении, в день Святой Екатерины фонд подводит итоги своей деятельности и в том числе награждает орденами фонда тех людей, которые совершили героический поступок. "В этом году наши герои - это медики, которые борются с пандемией. К сожалению, есть врачи, которые погибли в этой борьбе. По решению учредителей мы окажем их семьям материальную помощь", - сказал он.

Кроме того, по информации пресс-службы, во все "красные зоны" Екатеринбурга было доставлено 2 100 подарочных наборов, состоящих из разных десертов, для врачей, которые дополнят горячее трехразовое питание, доставляемое фондом ежедневно в 14 больниц города.

По данным оперштаба на 7 декабря, число заразившихся жителей Свердловской области с начала пандемии составило 49 009, 41 258 человек вылечились, 1 118 пациентов умерли.