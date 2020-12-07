Число очагов группового заболевания коронавирусом в Тюменской области сократилось до трех

"По состоянию на 7 декабря на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области остаются три очага групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в трех организациях: Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов, "Фармсинтез-Тюмень" и Исетский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Общее число пострадавших - 76 человек, контактных - 294 человека", - говорится в сообщении.

ТЮМЕНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Три очага группового заболевания коронавирусом остаются на контроле в Тюменской области, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в понедельник.

В пресс-службе добавили, что благодаря своевременно и качественно проведенным противоэпидемическим мероприятиям сняты с контроля очаги в Пансионате для ветеранов войны и труда, Ялуторовском психоневрологическом интернате и Областной клинической психиатрической больнице. В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19, уточнили там.

На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. С 16 ноября по 15 января в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 января.

По данным оперативного штаба, на 7 декабря общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе составило 19 406, выздоровели 17 064 человека, умерли 144 пациента.