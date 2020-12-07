МРОТ в Тюменской области увеличат с 1 января на 671 рубль

ТЮМЕНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен в Тюменской области с 1 января 2021 года на 671 рубль - до 12 871 рубля. Дополнительное соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Моор, председатель союза "Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов "Тюменский областной совет профессиональных союзов" Михаил Кивацкий и председатель правления союза "Региональное объединение работодателей Тюменской области" Дмитрий Горицкий, сообщили в департаменте труда и занятости населения области в понедельник.

"С 1 января 2021 года минимальная заработная плата в Тюменской области составит 12 871 рубль", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями.

Согласно региональному соглашению о минимальной заработной плате в Тюменской области от 15 ноября 2019 года, минимальная заработная плата с 1 января 2020 года была установлена в размере 12 200 рублей.

Ранее сообщалось, что госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 января 2021 года, по которому размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей, а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей.