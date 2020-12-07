Челябинский Минздрав проверит больницу, где пациенты якобы умерли из-за неоказания помощи

ТАСС, 7 декабря. Министерство здравоохранения Челябинской области назначило проверку больницы города Касли после информации о смерти трех пациентов, которым, по мнению их родственников, не оказали помощь в этом медучреждении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее в СМИ были опубликованы жалобы жителей Челябинской области на бездействие врачей в больнице города Касли, в связи с чем в ней умерли три человека. По словам родственников умерших пациентов, которые опубликованы в СМИ, врачи якобы долгое время не оказывали помощь или назначали лечение на дому, несмотря на тяжелое состояние больных.

"По случаю в Каслинской районной больнице на месте комиссией Минздрава проводится проверка по поступившим жалобам пациентов. По окончании проверки будут сделаны соответствующие выявленным нарушениям выводы", - сказали в пресс-службе.

В региональном Минздраве также отметили, что работа госпитальных баз находится на особом контроле министерства.