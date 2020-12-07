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Пандемия COVID-19

Мэр Мегиона заразился коронавирусом

Олег Дейнека находится в удовлетворительном состоянии

ТАСС, 7 декабря. Глава города Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Олег Дейнека сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией.

"Дорогие друзья, у меня диагностирована коронавирусная инфекция. К сожалению, не удалось избежать заражения", - написал он в своем Instagram.

Он уточнил, что находится в удовлетворительном состоянии, но "какое-то время" останется в режиме самоизоляции.

Мегион является одним из важнейших промышленных центров нефтедобычи. Население города - более 46 тыс. человек.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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