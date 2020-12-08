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Жителя Югры обвиняют в создании Telegram-канала, оправдывающего терроризм

Мужчину заключили под стражу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Житель города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры арестован по обвинению в оправдании терроризма в созданном им информационном канале в мессенджере Telegram. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя города Мегион. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, создал в мессенджере Telegram публичный информационный канал и размещал в нем материалы, оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований, а также призывы к участию в деятельности организации, признанной террористической, и к физическому уничтожению лиц, не исповедующих ислам.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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