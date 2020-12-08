В Челябинской области осудили 14 человек за кражу восьми тысяч тонн нефти

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал 14 местных жителей виновными в том, что они украли из магистральных трубопроводов 8 тыс. тонн нефти. Им назначено наказание от условных сроков до 4 лет лишения свободы, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"14 местных жителей признаны виновными в соответствии со степенью участия по ч. 3 ст. 30, пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 158 и пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу и кража), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершенного преступления), пункту "б" ч. 2 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам). Приговором суда им назначено наказание от 1 года и 4 месяцев лишения свободы условно до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Нефть похищалась в 2016-2017 гг. через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах Уфа - Петропавловск, Уфа - Омск, Нижневартовск - Курган - Куйбышев. Было похищено более 8 тыс. тонн на сумму более 128 млн рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области и Главного управления МВД России по региону. По ходатайству следователя арестовано недвижимое имущество осужденных, а также автомобили и денежные средства, находящиеся на банковских счетах.