Более 160 студентов-медиков на Ямале получат соцвыплаты за работу в больницах в пандемию

"Студенты медицинских специальностей, проходящие практику в больницах автономного округа, получат социальную выплату от региона по 7 тысяч рублей в месяц. Соцподдержку получат 162 студента, обучающиеся в колледжах автономного округа", - говорится в сообщении.

ТАСС, 8 декабря. Более 160 студентов, которые проходят практику в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в больницах в условиях пандемии, в качестве социальной поддержки ежемесячно будут получать дополнительную выплату в размере семи тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службе регионального правительства.

В правительстве отметили, что выплаты за ноябрь 2020 года производятся в декабре 2020 года, за декабрь - не позднее последнего рабочего дня декабря 2020 года.

Как уточнили в департаменте образования ЯНАО, для назначения специальной социальной выплаты студент должен предоставить заявление и документы, подтверждающие прохождение практики. Руководитель образовательной организации принимает решение о назначении выплаты в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления. "Отказом может послужить неполный пакет документов или недостоверные сведения. На соцподдержку могут рассчитывать студенты, проходящие практику только на территории автономного округа", - добавили в правительстве.

За время пандемии в регионе выявлен 27 701 случай инфицирования коронавирусом. Большая часть заразившихся (22 866 человек) проживают в населенных пунктах Ямала. 4 835 случаев заражения было зафиксировано на месторождениях региона. За все время выздоровели 19 347 человек, 275 умерли.