Бюджет Свердловской области на 2021 год приняли с дефицитом в 40,6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник в окончательном чтении приняли закон о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Его дефицит в следующем году составит 40,6 млрд рублей, сообщила председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

"Решение принято", - сказала она.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам регионального парламента Владимир Терешков в ходе заседания сообщил, что доходы области в 2021 г. году составят 278,2 млрд руб., расходы - 318,8 млрд руб., таким образом, дефицит в следующем году составит 40,6 млрд руб. Он не изменился после первого чтения. В 2020 г. в соответствии с последними поправками он составляет 29,4 млрд руб.

В 2022 г. доходы бюджета Свердловской области планируются на уровне 286,2 млрд руб., расходы - 298,8 млрд руб., в 2023-м - 305 и 314,7 млрд руб. соответственно, уточнили в региональном Минфине.

Терешков уточнил, что по сравнению с первым чтением в областной бюджет направляются дополнительно 19,1 млрд рублей. Как ранее поясняли ТАСС в региональном Минфине, 16,6 млрд руб. будут предоставлены в качестве безвозмездных поступлений из федерального бюджета и 2,5 млрд рублей - за счет поступления средств от госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. В частности, средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения, ежемесячные выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, организацию бесплатного горячего питания младших классов.

В соответствии с принятыми 21 апреля поправками к закону об областном бюджете доходы бюджета в 2020 году должны составить 273,4 млрд рублей, расходы - 302,9 млрд рублей.

Бюджет ФОМС

Кроме того, во вторник депутаты приняли закон о бюджете государственного внебюджетного территориального Фонда обязательного медицинского страхования региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Его доходы в следующем году составят 65 млрд руб., дефицит - 100 млн руб., сообщила Бабушкина.

В соответствии с документом, размещенном на сайте Законодательного собрания региона, доходы ТФОМС в 2021 г. составят 65 млрд руб., расходы - 65,1 млрд руб. В 2022 г. и 2023 г. бюджет территориального ФОМС будет бездефицитным.

Ранее планировалось, что в 2021 г. бюджет ТФОМС на 500 млн руб. превысит показатели предыдущего года. Также в департаменте информационном политики региона уточняли, что в следующем году финансирование лечения в дневном стационаре увеличится на 16%, амбулаторной помощи - на 11%, обслуживания скорой помощи - на 9%, а объем средств, выделяемых на помощь в круглосуточном стационаре - всего на 1,4%.