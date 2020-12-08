Около 400 проектов представили на премии событийного туризма Russian Event Awards

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Почти 400 проектов из 59 регионов России и трех зарубежных стран представлено на премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2020 году. Об этом сообщил организатор премии Геннадий Шаталов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник.

Финал национальной премии в области событийного туризма состоится 8-10 декабря в Екатеринбурге.

"Всего в этом году было подано 390 проектов из 59 регионов России и три зарубежных проекта - два реализованы в Республике Молдова и один в Объединенных Арабских Эмиратах. В финале подтвердили участие 201 проект из 50 регионов. Это больше, чем половина России", - сказал он.

По его словам, премию Russian Event Awards ждали все специалисты в области туризма. "Все очень рады, что финал проходит именно в Екатеринбурге. При этом заявки на его проведение у нас были из многих регионов. Екатеринбург подтверждает статус одного из ведущих российских центров конгрессной выставочной деятельности и событийного туризма", - добавил Шаталов.

По словам директора Центра развития туризма Свердловской области и соорганизатора премии в 2020 году Эльмиры Тукановой, финал будет проходить в самом центре Екатеринбурга. "Финал конкурса будет проходить в центре города - в Центре международной торговли и "Атриум палас отеле". Локация выбрана не случайно: нас ждут достаточно насыщенные дни по мероприятиям, и тратить время на логистику участникам будет сложно. Отмечу, что впервые одновременно специалисты отрасли из более чем 50 регионов РФ будут в Екатеринбурге, такого еще никогда не было", - подытожила Туканова.

Организаторами финала конкурса являются Центр развития туризма Свердловской области и ФРОС Region PR при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Финал премии будет организован с учетом соблюдения всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором.