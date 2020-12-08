Свердловское Заксобрание отклонило законопроект о прямых выборах мэра

"Решение принято", - сказала Бабушкина по результатам проведенного голосования об отклонении законопроекта по итогам рассмотрения в первом чтении. "За" высказались 34 депутата, "против" - 5.

Ранее в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области сообщали, что по итогам рассмотрения законопроекта в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления депутаты решили рекомендовать региональному парламенту отклонить данный законопроект по основаниям, изложенным в заключениях прокуратуры Свердловской области, экспертного совета при Уральском институте регионального законодательства, Минюста РФ, государственно-правового управления Законодательного собрания.

"В данном законопроекте нет четкого понимания, а каким же будет глава: либо председателем думы и мэром города, либо главой администрации, либо еще какая-то форма. Конечно, нужно поточнее подготовить проект. И сам факт заключения прокуратуры, органов юстиции, института регионального законодательства и правового управления говорит сам себя", - отметила Бабушкина в ходе брифинга в перерыве заседания Заксобрания.

В соответствии с региональным законом "О правовых актах в Свердловской области", народная законодательная инициатива осуществляется посредством внесения в Законодательное собрание проекта закона Свердловской области, в поддержку внесения которого выступают не менее десяти тысяч граждан, проживающих на территории Свердловской области и обладающих избирательным правом. 10 сентября сообщалось, что инициативная группа внесла в законодательное собрание итоговый протокол, его подписал председатель группы. В октябре региональные парламент принял закон к рассмотрению, действительными были признаны 11 723 подписи граждан.

С 2010 года в Екатеринбурге действовали прямые выборы мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 апреля 2018 года подписал закон, отменяющий их. Согласно принятым поправкам, главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. 5 июня 2018 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за отмену прямых выборов мэра Нижнего Тагила, который оставался последним муниципалитетом области с прямыми выборами главы города.