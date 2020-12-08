Свердловские депутаты приняли закон о поощрении инвестиций в объеме от 200 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли региональный закон "О защите и поощрении капиталовложений", который на региональном уровне вводит механизм поощрения инвестиций в виде заключения соответствующего соглашения (СЗПК) с субъектом РФ, где минимальный объем инвестиций меньше, чем при заключении аналогичного соглашения с РФ, и составляет 200 млн руб. О принятии закона сообщила во вторник спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

Заместитель министра инвестиций и развития региона Елена Хлыбова во время выступления на заседании регионального парламента отметила, что законом на уровне региона вводится новый инструмент поддержки инвестиционной деятельности - заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Предметом такого соглашения может стать реализация инвестпроекта на территории Свердловской области в различных сферах экономики. Она подчеркнула, что в обмен на капиталовложения инвестору предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидий на возмещение затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуры. Второе - это предоставление субсидий на уплату процентов по кредитам и займам, а также купонные доходы по облигационным займам.

По словам Хлыбовой, региональный СЗПК может заключаться для инвестпроектов с общим объемом инвестиций от 200 млн руб. и ограничивается суммой в 1 млрд руб. Ранее в департаменте информационной политики региона поясняли, что по федеральному законодательству инвестор может заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений с Российской Федерацией, при этом объем инвестиций должен составлять от 250 млн до 5 млрд руб. минимум в зависимости от сферы инвестпроекта. Заключение региональных СЗПК станет возможным с 1 апреля 2021 года.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Для них предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности и налогов. Также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий).