Самолет в Челябинске не смог вылететь в Москву из-за неисправности шасси

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Неисправность переднего шасси обнаружилась у самолета компании "Аэрофлот", вырулившего на взлетно-посадочную полосу челябинского аэропорта для выполнения перелета в Москву. Самолет отбуксировали на стоянку, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"8 декабря в аэропорту Челябинска при рулении воздушного судна на аэродроме экипажем выявлена неисправность передней стойки шасси. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс сообщением Челябинск - Москва. Борт с пассажирами отбуксирован на стоянку воздушных судов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на рейс зарегистрированы 78 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Им оказывают все необходимые услуги в аэропорту. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка безопасности полетов. Ситуация находится на контроле уральского транспортного прокурора.