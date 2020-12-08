Основной проект Уральской индустриальной биеннале будет курировать команда из Берлина

ТАСС, 8 декабря. Кураторами основного проекта шестой Уральской индустриальной биеннале, которая пройдет осенью 2021 года, стали кураторы Чала Илэке и Аднан Йылдыз и архитектор Ассаф Киммель из Берлина. Об этом сообщает пресс-служба биеннале во вторник.

"Разработкой программы основного проекта займется выбранная экспертным советом биеннале берлинская команда. В нее входят кураторы Чала Илэке и Аднан Йылдыз и архитектор Ассаф Киммель", - говорится в сообщении.

Илэке и Йылдыз в настоящее время совместно возглавляют Кунстхалле Баден-Баден. Кроме того, Илэке курировала несколько Берлинских осенних салонов в последние годы, театр Максима Горького (Берлин) и различные галерейные выставки в Германии. Йылдыз был художественным директором Kuenstlerhaus (Штуттгарт), директором Art Space (Новая Зеландия), а также курировал программу Dialogues (Лондонская художественная ярмарка 2017-2018). Киммель работает в бюро Substance&Inhalt. На его счету - архитектурные проекты для модного дома Balenciaga, Музея современного искусства во Франкфурте, работа в нью-йоркском бюро OMA Рема Колхаса.

"Кураторская концепция вдохновлена трудами финского архитектора Юхани Палласмаа "Глаза и кожа: Архитектура и чувства" и "Мыслящая рука: архитектура и экзистенциальная мудрость бытия", - добавляют в пресс-службе. Во вторник объявлен прием заявок на участие в портфолио-ревю с кураторами основного проекта. Он продлится по 15 января. Подать анкету на участие могут российские художники и авторы независимо от места проживания. Весной 2021 года биеннале объявит состав участников и площадку основного проекта.

Биеннале пройдет осенью 2021 года в Екатеринбурге и городах Уральского региона под заглавной темой "Время обнимать и уклоняться от объятий", представляющей собой измененную цитату из Екклесиаста. Предметом осмысления станут касание, право на прикосновение, границы тела и нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях.