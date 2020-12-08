Власти Тюменской области планируют создать особую экономическую зону в Тобольске

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Особую экономическую зону (ОЭЗ) планируют создать в Тобольске, предполагается, что это будет производство, связанное с глубокой переработкой полиэтилена, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях".

"Прорабатываем вопрос создания особой экономической зоны в Тюменской области, таких пока не было. Этот вопрос прорабатывается в Тобольске, буквально забор в забор с промышленной площадкой "Сибура", - рассказал он.

По словам губернатора, предполагается, что в ОЭЗ там будет производство, связанное с глубокой переработкой полиэтилена и полипропилена в различные товары.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 80 странах мира.