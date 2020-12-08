Тюменские власти разрешили провести новогодние мероприятия для учащихся 1-4-х классов

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области разрешили проведение новогодних мероприятий для дошкольников и учащихся 1-4-х классов в пределах одного класса или группы, сообщили ТАСС в оперативном штабе по региону во вторник.

"Оперативным штабом разрешено проведение новогодних мероприятий для дошкольников и школьников 1-4-х классов в пределах одного класса или группы", - сказали там.

В оперштабе добавили, что введение дополнительных ограничений или ослабление существующих будет зависеть от сложившейся эпидемиологической ситуации.

Ранее власти Тюменской области продлили дистанционный формат обучения для учеников 6-10-х классов до 15 января.

На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, которое они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. С 16 ноября по 15 января в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 января.

По данным оперативного штаба, на 8 декабря общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе составило 19 566, выздоровели 17 444 человека, умерли 145 пациентов.