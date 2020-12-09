Карантин по бешенству животных объявили в двух челябинских поселках

ЧЕЛЯБИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области установили карантин по бешенству в поселке Фершампенуаз Нагайбакского района и в поселке Лесной Кунашакского района, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Россельхознадзора.

"Распоряжением правительства Челябинской области карантин по бешенству животных установлен в поселке Фершампенуаз, где от бешенства пала лиса. Также в поселке Лесной, где зафиксирована смерть лисы и собаки", - говорится в сообщении.

Всего с начала года на территории Челябинской области выявлено 64 случая бешенства животных в 61 неблагополучном пункте. За аналогичный период 2019 года было 65 случаев бешенства животных в 58 неблагополучных пунктах.