В Сургуте задержали врача по обвинению в получении взяток за операции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Заведующий ортопедическим отделением Сургутской больницы задержан, ему предъявлено обвинение в получении взяток, в том числе связанных с вымогательством. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

"Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере и получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый потребовал от обратившегося на прием жителя Сургутского района с инвалидностью взятку 140 тыс. рублей за внеочередное проведение операции по протезированию тазобедренного сустава. Мужчина согласился на выдвинутые условия, опасаясь, что в случае огласки незаконного требования он может не получить жизненно необходимую медицинскую помощь, в правоохранительные органы он об этом не сообщил. Заведующий отделением был задержан после получения взятки.

Установлено, что при аналогичных обстоятельствах врач получил деньги еще от двух жителей Сургутского и Нижневартовского районов. "Так, в мае 2020 года он получил от одного из пациентов взятку в размере 190 тыс. рублей, из которых 30 тыс. вернул в качестве скидки за преклонный возраст инвалида. В июне 2020 года он получил от одного из пациентов взятку в размере 180 тыс. рублей. Из-за получения взяток и внеочередного проведения протезирования стоящие длительное время в очереди пациенты своевременно не получали медицинскую помощь", - уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.