В HeadHunter назвали самые дефицитные профессии в УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Самыми дефицитными профессиями в Уральском федеральном округе (УФО) в ноябре стали медики и фармацевты, также практически отсутствует конкуренция при поиске работы у домашнего и рабочего персонала, сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

"Самыми дефицитными профессиональными сферами на Урале, в которых практически отсутствует конкуренция в ноябре стали: медицина и фармацевтика - 1,1 резюме на вакансию при общероссийском показателе в 1,6, домашний и рабочий персонал - 1,3 (по России - 2,8 и 1,3 соответственно), автобизнес - 1,6 (по России - 2,2) и строительство и недвижимость - 1,7 (по России - 2,5)", - сказала она.

По словам Осиповой, и медики, и строители, и рабочие считались дефицитом на рынке труда и до пандемии, она лишь "высветила" давно назревшую проблему. "Сегодня работодателям на Урале приходится приложить немало усилий, чтобы эффективно закрывать такие вакансии. Эффективно - это не только быстро, важно, чтобы человек соответствовал всем требованиям работодателя. В ход идут самые разные инструменты: и привлечение людей из других регионов, и вахта, и повышение зарплат, и расширение соцпакета. А в случае с рабочими специальностями важную роль играет и внутреннее обучение сотрудников, которое позволяет нанимать людей без профильного опыта работы. Но такое есть далеко не в каждой компании", - отметила руководитель пресс-службы.

Сложнее всего в УФО найти работу студентам и молодым специалистам - в среднем в ноябре на одну вакансию приходилось 10 резюме, на втором месте находится сфера искусства, развлечений и медиа - здесь на одну вакансию приходится 8,5 резюме, на третьем - добыча сырья с показателем в 7,7 резюме на одну позицию. Также сложно найти работу высшему менеджменту и юристам. На Урале на такие вакансии приходится по 7,5 и 7 резюме соответственно.

В целом в последний месяц количество вакансий в округе выросло на 27% по сравнению с ноябрем прошлого года, количество резюме - на 11%. Уровень конкуренции среди соискателей на Урале умеренный, в среднем 5 человек на одну вакансию.