Полиция задержала лжегазовиков, грабивших пенсионеров в Свердловской и Курганской областях

ТАСС, 9 декабря. Полиция задержала троих злоумышленников, под видом работников газовой службы проникавших в дома пожилых людей в Свердловской и Курганской областях и грабивших их. Об этом сообщили в среду в пресс-службе курганского УМВД.

"Сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД во взаимодействии с коллегами из Свердловской области задержаны трое подозреваемых в кражах денежных средств у пенсионеров. <…> Лжегазовиками оказались жители Нижнего Тагила Свердловской области, ранее неоднократно судимые за имущественные преступления. <…> Установлено также, что аналогичные кражи совершались ими и на территории Свердловской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что злоумышленников задержали по месту жительства. "В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде", - добавили в ведомстве.

Лжегазовиков обнаружили после того, как в один день в полицию поступило сразу три заявления от пострадавших возрастом более 80 лет из Шадринска и Катайска, суммарно у них было похищено почти сто тыс. рублей. "Во всех случаях преступники действовали по одной и той же схеме. Девушка, отвлекая хозяина квартиры, уводила его на кухню якобы для проверки газового оборудования, а двое молодых людей в это время похищали все имевшиеся в доме наличные денежные средства", - рассказали в пресс-службе.