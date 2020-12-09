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Пожарные эвакуировали 32 человека из горящей поликлиники в Свердловской области

Инцидент произошел в поселке Бобровский, информации о пострадавших не поступало
© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Здание поликлиники Бобровской больницы в поселке Бобровский в Свердловской области загорелось в среду, из помещения эвакуированы 32 человека. Информации о том, что кто-то из них пострадал, не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 10:53 (8:53 мск) поступило сообщение о пожаре в поселке Бобровском Сысертского городского округа (Свердловская область). На площади 5 кв. метров повреждено оборудование в рентген-кабинете на первом этаже двухэтажного здания поликлиники Бобровской больницы. <…> Из горящего здания огнеборцами эвакуированы 32 человека, в том числе 11 посетителей и 21 человек персонала", - говорится в сообщении.

В 9:44 мск пожар был локализован, открытое горение ликвидировано.

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