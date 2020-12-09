Глава Югры считает, что сокращение добычи нефти не скажется на бюджете региона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не потеряет в доходах из-за сокращения добычи нефти в регионе. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила губернатор региона Наталья Комарова.

"Мы считаем, что <...> снижение прямой добычи нефти в регионе в этом году связано с обязательствами по соглашению стран ОПЕК+, где были определены обязательства сокращения добычи нефти с целью стабилизации рыночных показателей. Мы, основываясь на данных компаний, которые добывают нефть, ждем 210 млн тонн нефти. И, учитывая то, что технология формирования бюджета - это еще и привязка стоимости барреля нефти, объема добычи и курсовой разницы. Эти все три показателя в итоге, если говорить об оценке доходов нашего бюджета, в конечном счете, скорее всего, будут соответствовать нашему прогнозу. То есть мы не потеряем, наш бюджет не потеряет в этом году запланированных доходных источников, прежде всего, мы говорим о налоге на прибыль, потому что она будет получена от нереализационной деятельности компаний", - сказала Комарова.

Она уточнила, что власти Югры ожидают выполнения показателей, заложенных в бюджет 2020 года, добавив, что также согласован бюджет на 2021 год, плановый период 2022-2023 годов и он является устойчивым.

Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Добычу нефти на территории автономного округа ведут 43 предприятия. В их структурах работают более 180 тысяч человек. Лидирующие места по добыче нефти принадлежат компаниям "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Лукойл". Эти предприятия добывают 80,2% всей нефти в Югре.