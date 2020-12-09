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Пандемия COVID-19

Глава Югры сообщила, что очаги коронавируса во вторую волну преобладают в семьях

Весной инфекция начала распространяться в округе с вахтовых поселков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в вахтовых поселках на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во вторую волну пандемии уменьшилось по сравнению с весной этого года. В основном очаги выявляются в семьях, сообщила на пресс-конференции губернатор региона Наталья Комарова.

"Мы один из первых регионов, который весной столкнулся с проблемами распространения коронавируса именно с вахтовых поселков, поэтому мы сконцентрировались на создании регламентов и правил. На сегодняшний день мы напряжение испытываем во вторую волну, скорее, не с вахтовых организаций, а с семейными очагами распространения коронавирусной инфекции", - сказала Комарова.

В качестве примера она привела суточные данные по региону, где из 222 случаев заражения только 6 выявлены у вахтовиков. Губернатор добавила, что рекомендации, вводившиеся весной, доказали свою эффективность, ведется работа по закреплению их в качестве правил.

Всего в ХМАО-Югре с начала пандемии заразились 36 333 человека, выздоровели 31 912, умер 451 человек.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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