Курганских медиков и педагогов начали массово прививать от коронавируса

Ранее вакцину в регионе планировали ставить лишь медикам, работающим с людьми с коронавирусом. Первая партия вакцины поступила в регион осенью, тогда были привиты 42 сотрудника инфекционных госпиталей и эпидбригад медучреждений.

ТАСС, 9 декабря. Курганские медики в среду начали массовую вакцинацию от коронавируса. Помимо медработников, лечащих заразившихся коронавирусом, вакцину будут ставить педагогам - на эти цели планируют направить 30% от поступивших в декабре доз, сообщили в оперативном штабе региона.

"В Курганской области начнут прививать педагогов от COVID-19. В Курганскую область поступило еще 800 доз вакцины от коронавируса. Учитывая 200 доз, которые пришли несколькими днями ранее, всего регион в декабре получил 1 000 доз вакцины "Спутник V" - <…> вакцина, которая поступила в декабре, предназначена для массовой вакцинации врачей и педагогов", - говорится в сообщении. Вакцинацию в регионе начали уже сегодня, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора области.

Для медработников, ежедневно сталкивающихся с инфекцией в ковидных госпиталях, на выездах к больным с коронавирусом, в области предусмотрят около 70% доз, поступивших в декабре. Оставшиеся 30% направят для вакцинации педагогов. Прививки будут ставить на добровольной основе.

"Они [педагоги] тоже находятся в зоне риска, ежедневно общаясь с детьми, которые часто бессимптомно переносят заболевание и становятся источником заражения взрослых. <…> Как показал результат вакцинации врачей, которую мы провели дозами из первой партии, наши врачи перенесли эту прививку хорошо, у привитых отмечено однократное повышение температуры, небольшой озноб", - цитирует штаб главного внештатного специалиста-эпидемиолога департамента здравоохранения региона Оксану Сагайдак.

В Курганской области, по данным регионального оперштаба, за период пандемии зафиксировано 9 754 случая коронавируса. При этом в последнее время число выявляемых инфицированных превышает 100 человек в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30.