Врачи Югры проведут дистанционные консультации для сирийских коллег

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Врачи больниц Югры организуют телемедицинские консультации для коллег из сирийской провинции Хомс, с которой у региона заключено соглашения о сотрудничестве в экономической и гуманитарной сферах. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова на пресс-конференции в среду.

"Сейчас мы заканчиваем работу над планом мероприятий по реализации соглашения [между Югрой и провинцией Хомс] с разбивкой на несколько лет, и перспективным направлением в этом документе определена в том числе и медицина, намечено консультирование пациентов провинции Хомс медицинскими специалистами автономного округа", - сказала Комарова в ответ на вопрос о сотрудничестве в сфере телемедицины.

По ее словам, площадками для консультаций станут окружная клиническая больница Ханты-Мансийска, Сургутская клиническая травматологическая больница, окружной кардиологический диспансер. "Мы остановились на этих трех наиболее востребованных направлениях, потому что именно здесь работают у нас высококвалифицированные специалисты", - отметила Комарова, добавив, что поручила синхронизировать планы проведения телемедицинских консультаций с планами Министерства обороны РФ.

В апреле 2018 года Комарова посетила Сирию, было заключено соглашение между российским регионом и сирийской провинцией Хомс о сотрудничестве в экономической и гуманитарной сферах. В 2019 году отмечалось, что поставка продукции из древесины в Сирийскую Арабскую республику принесла Югре около 15 млрд рублей.