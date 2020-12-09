Каждый третий предприниматель ЯНАО воспользовался мерами поддержки, введенными в пандемию

"В период пандемии органами власти ЯНАО, в дополнение к федеральным мерам господдержки было введено четыре пакета окружных мер. Речь идет о единовременных выплатах для предпринимателей из перечня наиболее пострадавших отраслей, компенсации коммунальных расходов за период вынужденного простоя, налоговых послаблениях, "платежных каникулах", а также предоставление заемных средств на льготных условиях. В общем и целом, поддержкой, которая реализуется в округе воспользовался каждый третий предприниматель", - сообщили в департаменте.

ТАСС, 9 декабря. Каждый третий предприниматель, работающий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), воспользовался мерами поддержки, введенными в регионе в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в департаменте экономики правительства региона.

Там уточнили, что наиболее востребованными мерами поддержки в 2020 году стали единовременные выплаты. Финансовыми выплатами по данному виду поддержки от региона воспользовались 2,7 тыс. предпринимателей.

Что касается сфер, наиболее пострадавших от пандемии, то на Ямале это предприятия общественного питания, сфера дополнительного образования, культуры и спорта, организации досуга и развлечений, частные детские сады, бытовые услуги, торговля непродовольственными товарами и прочие социальные предприятия.

Несмотря на пандемию, количество предпринимателей, которые приняли решение прекратить свою деятельность, в 2020 году на 25% меньше, чем было годом ранее и составило 1 872 человека. "Количество организаций и предпринимателей, добровольно прекративших деятельность на 25% меньше, чем за этот же период 2019 года", - подчеркнули в департаменте, отметив, что всего в регионе работает 17 180 бизнесменов.

За все время в регионе заразились 28 083 человека. Большая часть заразившихся (23 231 человек) проживают в населенных пунктах Ямала. Кроме того, 4 852 случая заражения было зафиксировано на месторождениях региона. За все время выздоровели 19 809 человек, 278 умерли.