Темп прироста кредитования жителей Тюменской области, Югры и Ямала снизился вдвое

ТЮМЕНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Темп прироста потребительского кредитования снизился в два раза в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах в 2020 году по сравнению с прошлым годом из-за изменения потребительского поведения заемщиков во время пандемии. Об этом сообщила в среду пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области.

"Совокупная задолженность жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов по потребительским и автокредитам увеличилась с начала года на 9% и на 1 ноября 2020 года превысила 445 млрд рублей. За аналогичный период 2019 года темп прироста составил 18%", - говорится в сообщении.

Как отметил управляющий отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов, чьи слова приведены в сообщении, на замедление темпа роста потребительского кредитования повлияли несколько факторов, в том числе введение в конце 2019 года новых регуляторных требований. После этого банки стали осторожнее подходить к оценке заемщиков, "теперь они выдают кредиты клиентам с низким уровнем показателя долговой нагрузки и хорошей кредитной историей". Кроме того, в период пандемии изменилось потребительское поведение самих заемщиков. "Теперь они более тщательно оценивают свои финансовые возможности и риски", - заметил он.

В пресс-службе добавили, что за январь - октябрь 2020 года жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов предоставлено потребительских и автокредитов на сумму 370 млрд рублей. "Объем вновь выданных потребительских и автокредитов жителям Ямало-Ненецкого автономного округа за 10 месяцев текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% и составил 67 млрд рублей. Югорчане получили кредиты на сумму 170 млрд рублей, темп прироста - плюс 3%. В Тюменской области наблюдается противоположная тенденция - объем выдачи снизился на 5% и составил 133 млрд рублей", - уточнили там.