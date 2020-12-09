В Тюмени впервые откроют мобильную резиденцию Деда Мороза

ТЮМЕНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Мобильная резиденция Деда Мороза впервые будет открыта в Тюмени, Дед Мороз с праздничной программой будет ездить на ретро-автомобиле по специальному маршруту со 2 по 10 января, сообщила пресс-служба администрации города.

"В этом году впервые в Тюмени откроется мобильная резиденция Деда Мороза. Со 2 по 10 января он будет разъезжать по городу на ретро-автомобиле. Пикап украсят елкой с подарками, и он станет прекрасной фотозоной", - говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия отметили, что Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех на фоне своего новогоднего автомобиля и исполнят любимые хиты, также каждый сможет сделать фотографию на фоне ретро-автомобиля.

В пресс-службе добавили, что в центре города, на площади 400-летия Тюмени, начали устанавливать резиденцию Деда Мороза. Избу электрифицируют и по-новогоднему украсят, также, следуя необходимым мерам безопасности, в ней установят двухметровую пластиковую прозрачную перегородку. Резиденция будет открыта с 27 декабря по 14 января.