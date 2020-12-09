"Уроки мужества" фестиваля "Герои большой страны" пройдут в порядка тысячи российских школ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка тысячи школ России прошли регистрацию на проведение Урока мужества и подвига #Героиесть в рамках Российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны", для проведения урока Свердловская киностудия подготовила специальный фильм. Об этом сообщила ТАСС в среду менеджер по связям с общественностью киностудии Лина Филатова.

"9 декабря, в День Героев Отечества, оргкомитет Российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" открыл на сайте фестиваля онлайн-регистрацию на Урок мужества и подвига "#Героиесть", который можно будет провести в течение года в российских школах - прямо в классах или онлайн. На середину дня организаторы фестиваля уже получили 943 регистрации из разных регионов страны: от Хабаровского края до Калининграда, от Ханты-Мансийского автономного округа до Краснодарского края", - сказала она.

Филатова отметила, что для проведения таких уроков в павильонах на Свердловской киностудии и в одном из лицеев Екатеринбурга подготовили специальный фильм "#Героиесть". "Это короткая история о том, как пятерым школьникам поручили провести урок мужества в своей школе и как они с этим справляются. Внутри - четыре истории о героях. О молодом борт-проводнике, в огне спасавшем до последнего пассажиров, о десятилетней девочке, бесстрашно спасшей из огня пятерых своих младших братьев и сестер, о юрисконсульте вневедомственной охраны, не поступившемся честью офицера, отказавшемся стать пособником террористов и погибшем от их рук, и о спасшем друга из воды 15-летнем подростке", - цитирует Филатова соавтора проекта, генерального директора киностудии Михаила Чурбанова.

Школьники смогут посмотреть фильм и обсудить его в классе или онлайн, ответить на поставленные вопросы в цифровом формате. За лучшие ответы организаторы обещают призы. Занятия предназначены для ребят 5-11-х классов. Распространение урока в школах начнется через несколько дней - после завершения постпродакшна фильма.

Фестиваль "Герои большой страны" пройдет впервые, его целью является поддержка производства и распространения игровых фильмов и сериалов, документальных и интернет-проектов, раскрывающих тему героизма.

Он проводится правительством Свердловской области при поддержке губернатора региона, Министерства обороны РФ, Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) и Национального благотворительного фонда, а также при участии Свердловской киностудии и Фонда развития культуры и кинематографии "Страна". Основная площадка фестиваля - Свердловская киностудия. Он пройдет с 18 по 21 марта, но перед этим состоятся различные онлайн-мероприятия фестиваля в декабре и январе.