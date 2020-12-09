Свердловский оперштаб рекомендует жителям области провести зимние праздники дома

"Региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 призвал жителей Свердловской области провести Новый год и Рождество в кругу близких людей. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе сохраняет определенную стабильность", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб Свердловской области рекомендовал жителям региона провести Новый год и Рождество дома. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

В регионе разработаны и распространены методические рекомендации для учреждений сфер культуры и образования. Учреждениям рекомендовано во время мероприятий соблюдать масочный режим и дистанцию, выполнять дезинфекционную обработку, допускается показ новогодних спектаклей при заполняемости зрительного зала на 50%. "Исключено проведение любых мероприятий, которые могут повлечь излишние контакты между людьми, например, новогодних хороводов вокруг елки", - говорится в сообщении.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 49 тысяч, из них 385 выявлены за последние сутки. Выписаны 386 человек, общее число выписанных достигло 42 030.

В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор региона Евгений Куйвашев запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Зрители не могут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, другие массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 21 декабря самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.