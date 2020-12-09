Штрихкоды для упрощения процесса передачи документов внедрили в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Технологию штрихкодирования внедрили в Тюменской области для упрощения процесса передачи документов, сообщил департамент информатизации региона.

"В информационную систему "Программный комплекс учета и управления охотохозяйственным реестром Тюменской области" внедрили технологию штрихкодирования для возможности передачи результатов предоставления государственных услуг без использования сопроводительных документов при взаимодействии между госохотдепартаментом Тюменской области и МФЦ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для пилотного запуска выбраны две наиболее массовые услуги в МФЦ - выдача охотничьих билетов и выдача разрешений на охоту. "Теперь на каждом разрешении на охоту, уведомлении о включении в охотохозяйственный реестр, отказе в предоставлении государственной услуги печатается уникальный штрихкод, по которому осуществляется фиксация факта местонахождения и движения документа между ведомствами", - уточнили там.

После успешной пилотной апробации планируется исключить ведение бумажных реестров, что уменьшит расход бумаги, облегчит работу сотрудников госохотдепартамента и МФЦ, сэкономит время передачи документов, скорость доставки результатов в филиалы, а как итог - снизит время оказания государственных услуг гражданам.

Национальный проект "Цифровая экономика" рассчитан на период с 2019 по 2024 года. Его основные задачи - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи и использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.