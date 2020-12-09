Число мест на IT-специальности в СурГУ в будущем учебном году возрастет в два раза

ТАСС, 9 декабря. Количество мест по направлениям подготовки IT-специалистов в Сургутском госуниверситете для абитуриентов 2021 - 2022 учебного года увеличится, всего вуз примет на бюджет более 1,5 тыс. студентов, сообщил в интервью ТАСС ректор вуза Сергей Косенок.

"В 2021 году произошло увеличение количества мест. В университет планируется принять обучающихся на 1 585 бюджетных мест. Причем, количество мест на подготовку айтишников возросло в два раза", - сказал ректор.

Он отметил, что в 2020 году вузу выделили 1 527 бюджетных мест. На 2021 год увеличено число мест в бакалавриат и ординатуру. "В частности, на направления бакалавриата количество мест увеличилось с 635 до 700 за счет роста приема на такие направления подготовки как "Строительство", "Информатика и вычислительная техника", "Информационные системы и технологии", "Программная инженерия", - пояснил Косенок.