В медучреждениях Тюменской области начали применять экспресс-тесты на коронавирус

ТЮМЕНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Медицинские учреждения Тюменской области начали применять экспресс-тесты для выявления коронавируса у пациентов. Тесты для экспресс-диагностики уже получили крупные стационары, продолжается их выдача в родильные дома и другие медицинские организации, оказывающие экстренную медицинскую помощь, сообщил оперативный штаб по региону в четверг.

"Часть медицинских учреждений Тюменской области начали применять экспресс-тесты для выявления вируса COVID-19. Всего приобретено 10 тыс. тест-систем. Экспресс-диагностика будет способствовать более быстрой и безопасной маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что новые экспресс-тесты будут применяться в случаях, когда анализ на коронавирус нужен немедленно. Тест позволяет получить результат в течение 15-20 минут по мазку из носоглотки, чувствительность теста, по заявлению производителя, составляет более 90%. Специально оборудованных лабораторий и дополнительного медперсонала для проведения таких тестов не требуется. Больше всего тестов получат областная клиническая больница № 2, областная клиническая больница № 1, областные больницы № 3 в Тобольске и № 4 в Ишиме, это обусловлено высокой обращаемостью пациентов, уточнили в оперштабе.

Медработники приемных отделений уже проходят обучение по пользованию тест-системами.

По данным оперативного штаба на 9 декабря, общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе составило 19 727, выздоровели 17 828 человек, умер 151 пациент.