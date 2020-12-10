Фигуранты дела о махинациях на 2,8 млрд рублей на Урале получили до пяти лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил троих фигурантов дела о совершении незаконных валютных операций на общую сумму 2,8 млрд рублей к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу. Трансляция заседания велась онлайн.

Никита Лукоянов, Евгений Пляскин и Наталья Устюгова обвинялись в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в особо крупном размере, в составе организованной группы они использовали подложные документы, всего были проведены операции на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Суд приговорил Лукоянова к двум годам колонии общего режима со штрафом 50 тыс. рублей, Пляскина - к пяти годам лишения свободы и штрафу 200 тыс. рублей, Устюгову - к трем годам лишения свободы и штрафу 200 тыс. рублей. Все трое были взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Как ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, незаконная деятельность группировки была пресечена в результате совместных действий Главного следственного управления ГУ МВД, ФСБ и представителей Уральской оперативной таможни. По его словам, после незаконного перевода деньги обналичивались.