Троих жителей Югры арестовали по обвинению в похищении двух девушек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал троих жителей Сургута Ханты-Мансийского округа - Югры по обвинению в похищении человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по факту похищения двух жительниц города по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору"). Злоумышленникам предъявлено обвинение и по ходатайству следователя они заключены под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25-летняя сургутянка в ходе общения в социальной сети получила приглашение прийти в гости для знакомства. В момент, когда девушка подходила к месту встречи, несколько мужчин с силой затащили ее в автомобиль, удерживая в котором несколько часов возили в окрестностях города, принуждая к действиям сексуального характера. Спустя некоторое время, воспользовавшись телефоном похищенной, один из злоумышленников от имени девушки пригласил ее 32-летнюю подругу встретиться. Когда та подошла к назначенному месту, ее также силой затащили в автомобиль и увезли за пределы Сургута.

"В течение часа похитители возили женщин, насильно удерживая в автомобиле до того момента, как в районе одной из улиц городского поселения Белый Яр потерпевшие выпрыгнули из автомобиля, в результате падения на большой скорости одна из потерпевших получила травмы головы, вторая - перелом ноги. Похитители были задержаны около одного из магазинов Белого Яра. Им оказались 30-летний житель Сургута, а также жители Белого Яра 30 и 26 лет", - уточнили в СК.