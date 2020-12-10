Уральские поисковики выпустили книгу с данными 600 погибших в войну солдат и офицеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Свердловская областная общественная молодежная организация "Ассоциация патриотических отрядов "Возвращение" издала книгу "Имена из тыловых госпиталей" с данными о 600 солдатах и офицерах, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщила в Уральском региональном центре ТАСС в четверг председатель совета организации Елена Скуратова.

"Мы издали вот такую книгу совместно [с военным комиссариатом Свердловской области] - "Имена из тыловых госпиталей", здесь больше 600 фамилий. <…> Самое интересное, что здесь есть графы "уроженец", "каким военкоматом призван", адреса и фамилии родственников. <…> Надо сказать, что для родственников некоторые из этих солдат считаются без вести пропавшими. В этой книге солдаты и офицеры из 55 субъектов РФ и восьми стран бывшего СССР, у нас есть договоренность с Министерством [международных и] внешнеэкономических связей [региона], что эти книги будут переданы по дипломатической миссии в <...> Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Украину и так далее для того, чтобы найти родственников, чтобы родственники могли знать, где захоронены их близкие люди", - сказала она.

Всего выпущено 370 печатных экземпляров книги, их планируется передать также в поисковые объединения субъектов России, а электронную версию разместить на сайте организации. Скуратова рассказала, что в книге содержится информация о госпиталях, которые работали в регионе в те года. "Вообще, в годы войны был развернут 161 госпиталь в Свердловской области. <…> Эта книга даст возможность родственникам знать, где похоронены их близкие люди и может быть даже посетить эти места", - добавила она.

Идентифицировать личности ряда солдат удалось, в частности, благодаря работе свердловских поисковиков в архиве военно-медицинских документов в Санкт-Петербурге, который входит в состав Центрального архива Минобороны РФ в Подольске.

Руководитель свердловской архивной студенческой группы Елена Шушарина поделилась, что членам группы удалось установить данные о пяти числившихся пропавшими без вести из Первого запасного эстонского батальона, сформированного в свердловском городе Камышлове. "К сожалению, [в батальоне] началась эпидемия туберкулеза - чуть больше 300 человек там погибли. <…> Когда просматривали документы истории болезни этих эстонцев, нами было обнаружено пять имен военных, которые скончались в городе Камышлове - известны даты их смерти, известно, где они похоронены, но, к сожалению, по документам они до сих пор числятся без вести пропавшими, есть наверняка родственники, которые их в Эстонии ищут", - добавила Шушарина.

По словам Скуратовой, в 2021 году работа будет продолжена - поисковики планируют начать готовить документы на издание второй книги.