Осужденный экс-глава Миасса попросил суд смягчить наказание

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший глава города Миасса Челябинской области Геннадий Васьков, осужденный в 2019 году на 3,5 года за превышение должностных полномочий и покушение на взятку при покупке помещения детского сада, подал в Калининский районный суд Челябинска ходатайство о замене срока в колонии на более мягкое наказание. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"В своем ходатайстве, поступившем в суд, Васьков просит заменить ему заключение в колонии на более мягкое наказание, не связанное с выполнением принудительных работ. Дата заседания пока не назначена", - сказали в пресс-службе.

В конце ноября 2019 года Миасский городской суд признал Васькова виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в крупном размере"). Ему было назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности на шесть лет.

В марте 2020 года суд апелляционной инстанции исключил Васькову дополнительное наказание в виде штрафа, изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое, что повлекло изменение вида исправительного учреждения на колонию общего режима.

Как было установлено в суде, в 2017 году в Миассе Васьков, превышая свои должностные полномочия, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию здания, непригодного для размещения в нем детского сада. Кроме того, он вел переговоры о получении 1 млн рублей в качестве взятки.

Васьков вступил в должность главы Миасса в декабре 2015 года. В мае 2018-го его отправили в отставку после того, как губернатору стало известно о результатах проверки контрольно-счетной палаты, которая вскрыла махинации со зданием для детского сада.