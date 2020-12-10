Омбудсмен: дети в Среднеуральском монастыре не получают профессионального воспитания

До конфликта дети прихожан обучались непосредственно в Среднеуральском женском монастыре на семейной форме обучения и были прикреплены к Свято-Симеоновской гимназии. Однако после захвата Романовым обители учебное заведение приостановило эту деятельность, предоставив родителям в качестве альтернативы возможность подать документы на обучение непосредственно в гимназии.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Дети прихожан, обучающиеся в захваченном бывшим схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральском женском монастыре, не получают профессиональных услуг воспитателей, также у органов опеки отсутствует возможность контроля качества оказания медицинской помощи детям, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Дети были отданы в руки непрофессиональных воспитателей", - отметила она. Ранее стало известно об административном деле, возбужденном в отношении одной из монахинь монастыря за обучение детей без лицензии. Представитель обители Всеволод Могучев опубликовал копию административного протокола, составленного полицией, а также результаты проверок образовательного процесса в монастыре.

Мерзлякова также выразила опасение в связи с тем, как в монастыре было организовано медицинское наблюдение за детьми. "Нам не нравится, что органы опеки не следили, какая медицинская диагностика, какая медицинская помощь оказывалась, состояли ли ребята на амбулаторном учете", - сказала она. Омбудсмен также отметила, что тема захваченного монастыря будет включена в ежегодный доклад уполномоченного. "Мы продолжаем следить за судьбой выехавших, встречались, общаемся, думаю, что выехали подавляющее большинство ребят, которые там находились, но въехали новые", - сказала она, добавив, что некоторые родители привозят детей в монастырь.

Романов был запрещен в служении в конце мая после нарушения запрета на чтение проповедей, он также был лишен права ношения наперсного креста, позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть Среднеуральский женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом, доступ в него ограничен сторонниками бывшего схимонаха.

10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви за совершение богослужений, 19 октября патриарх утвердил это решение. Также запрещены в служении и лишены сана были сослужившие Сергию священники монастыря.