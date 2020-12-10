В Екатеринбург доставили 1 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Партия из тысячи доз вакцин против коронавирусной инфекции "Спутник V" прибыла в Екатеринбург. До конца года Свердловская область получит еще около четырех тысяч доз вакцины, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"В Екатеринбург из Москвы доставлена партия из тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Прививки в первую очередь поставят врачам, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией, а также сотрудникам образовательных организаций", - говорится в сообщении.

До конца года в регион должны прийти еще около четырех тысяч доз вакцины. В начале года ожидается поступление уже большего объема, который позволит начать обширную вакцинацию свердловчан, уточняют в сообщении.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 50 тысяч, из них 392 выявлены за последние сутки. Выписаны 396 человек, общее число выписанных достигло 42 426.

В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор региона Евгений Куйвашев запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Зрители не могут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, другие массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 21 декабря самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.