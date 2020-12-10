Руководителей кооператива в Челябинской области обвиняют в мошенничестве на 10 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области предъявил двум руководителям сельскохозяйственного потребительского кооператива "Октябрьский" обвинение в мошенничестве с получением из бюджета региона субсидии свыше 10 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области директору и исполнительному директору сельскохозяйственного потребительского кооператива "Октябрьский" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. <…> Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году руководители представили в региональное Министерство сельского хозяйства фиктивные документы о закупках молока у крестьянских подворий. А фактически молоко покупалось у сторонних организаций, был завышен объем приобретенной продукции. В итоге обвиняемыми была получена субсидия в сумме свыше 10 млн рублей, чем причинен ущерб областному бюджету.

По ходатайству следователя СК одному из обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.