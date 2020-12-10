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Участники свердловских инвестпроектов с 2021 года получат льготы по налогу на прибыль

Ставка составит 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Участники региональных инвестиционных проектов в Свердловской области будут платить налог на прибыль по пониженной ставке в 10%. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Для активизации создания новых производств в перспективных отраслях экономики нашего региона и привлечения инвестиций малых и средних компаний законопроект "О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области" предусматривает установление пониженной ставки по налогу на прибыль в размере 10% в отношении новой льготной категории - участники региональных инвестиционных проектов", - цитируют в сообщении исполняющего обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Андрея Корюкова.

Критерии отбора организаций для получения такой льготы будут закреплены в региональном законе о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности. Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 2028 года включительно с учетом сроков, установленных федеральным законодательством.

Областной закон "О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области" также будет учитывать применение пониженной ставки по налогу на прибыль резидентами территорий опережающего социально-экономического развития. А именно, уточняют в сообщении, с 1 января 2021 года сфера применения особых условий налогообложения расширяется. Воспользоваться льготой смогут организации-резиденты, которые наряду с деятельностью в рамках соглашения осуществляют иную предпринимательскую деятельность при условии ведения раздельного учета.

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